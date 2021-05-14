Волонтеры нашли пропавшего в Чите школьника

Чита, 14 мая. Волонтеры поискового отряда имени Кости Долгова нашли живым школьника, который ушел из дома и пропал.

Добровольцы сообщили об этом на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Пропавшему подростку 14 лет. Юный житель Читы ушел из дома днем и не вернулся. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, обстоятельства исчезновения несовершеннолетнего устанавливаются.

В Пензе ведутся поиски шестилетних девочек, не вернувшихся с прогулки, сообщал ФАН. В настоящее время неравнодушные пензенцы и правоохранительные органы ищут детей.