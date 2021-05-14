Звезду «Фантастических тварей» осудили за изнасилование

Лондон, 14 мая. Актера Кевина Гатри, исполнившего роль мистера Абернати в серии фильмов «Фантастические твари», приговорили к трем годам лишения свободы за нападение с целью изнасилования.

Артиста также внесли в реестр преступников, совершивших насильственные действия сексуального характера. Гатри по решению суда ожидает наказание в виде тюремного заключения сроком на три года из-за инцидента, случившегося в 2017 году.

В США тем временем афроамериканца по ошибке приговорили к пожизненному заключению. Мужчина отсидел 43 года за преступление, которого он не совершал.