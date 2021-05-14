Центробанк обновил официальные курсы доллара и евро

Москва, 14 мая. Официальные курсы иностранных валют на выходные понижены, следует из данных Центробанка РФ.

Доллар с расчетами «завтра» потерял 35,98 копейки и составил 73,9968 рубля за единицу. Курс евро понижен на 30,94 копейки — до 89,6249 рубля.

Для российского банковского сектора последствия коронавирусной пандемии и последовавшего кризиса оказались не столь драматичными, отметили ранее в Сбербанке. Например, прогнозы по ухудшению качества кредитного портфеля не реализовались. Весь рынок ошибся при прогнозировании данного показателя и относительно просрочки, заявил первый зампред банка Александр Ведяхин.