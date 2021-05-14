Наш «Турист» покорил ЦАР: состоялся премьерный показ фильма о российских инструкторах

Банги, 14 мая. Первый российский фильм о Центральноафриканской Республике показали на центральном стадионе в столице ЦАР.
Речь идет о картине «Турист», которая повествует о вкладе инструкторов из РФ в стабилизацию обстановки на территории африканской страны. Фильм стал первой совместной творческой работой Москвы и Банги, которая лишний раз подтверждает дружбу двух народов. Кроме того, это первый художественный фильм, вышедший на языке санго.
Он рассказывает историю российского офицера с позывным Турист, который в составе группы специалистов прибыл обучать вооруженные силы (FACA) в Центральноафриканскую Республику. Создатели кино подробно описали события, связанные с попыткой госпереворота, которую предпринял экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе, заручившись поддержкой конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).
Премьера фильма «Турист» состоялась на стадионе Банги, где его на большом экране смогли посмотреть все желающие. Бесплатные показы продолжатся ежедневно вплоть до 20 мая. В рамках торжественного мероприятия прошла встреча президента Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея, главы Содружества офицеров за международную безопасность Александра Иванова и актеров, исполнивших главные роли в картине с местной молодежью.
Также в Банги организовали межконфессиональный круглый стол «Мир Вашему Дому», участники которого продемонстрировали, что диалог между представителями различных религий лежит в основе взаимного уважения и дружбы. После дебютного показа небо над столицей Центральноафриканской Республики раскрасил праздничный салют.
Напомним, российские инструкторы находятся в ЦАР по просьбе законных властей и с разрешения Совета Безопасности ООН. Специалисты занимаются подготовкой вооруженных сил, полиции и жандармерии. С 2018 и до конца 2020 года подготовлено более 4 000 кадровых сотрудников силовых структур страны.
Первоначально в африканскую республику прибыли 235 человек, но на фоне разгула бандитизма Москва согласовала отправку еще 300 дополнительных инструкторов.
Их работа стала одним из основных факторов, позволивших национальной армии разгромить бандформирования и взять страну под контроль. Недавно роль россиян в урегулировании ситуации оценил американский политолог, который заявил, что без их участия кризис в ЦАР мог затянуться.