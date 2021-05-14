Наш «Турист» покорил ЦАР: состоялся премьерный показ фильма о российских инструкторах

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14 мая 21:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
21:12
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала брюки, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
21:12
Общество
Тульским школьникам разрешили последние звонки и выпускные балы
21:06
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта
21:04
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Джорджа Майкла получит часть наследства покойного артиста
21:03
Весь мир
Самер Суэйфан и Максим Шугалей: фильм «Турист» объединит народ ЦАР
21:02
Спорт
Украинская теннисистка Ястремская объяснила попадание допинга в организм сексом
21:01
Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении запрещенной техники в жилых кварталах в Донбассе
21:01
Политика
Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука
21:00
Общество
Чисто крымский кайф: одессит честно признался, почему ездит на полуостров
20:56
Общество
«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
20:50
Политика
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии
20:49
Армия
МО РФ планирует создать центры «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек
20:46
Происшествия
На детей в Тульской области обрушились каменные фрагменты балкона
20:46
Общество
В зоопарке Белгорода на свет появились сразу три детеныша кенгуру
20:46
Шоу-бизнес
Гагариной посоветовали родить третьего ребенка для решения семейных проблем
Все новости

Наш «Турист» покорил ЦАР: состоялся премьерный показ фильма о российских инструкторах

Весь мир
Наш «Турист» покорил ЦАР: состоялся премьерный показ фильма о российских инструкторах
Кадр из фильма «Турист»  /  Prnt scrn

Банги, 14 мая. Первый российский фильм о Центральноафриканской Республике показали на центральном стадионе в столице ЦАР.

Речь идет о картине «Турист», которая повествует о вкладе инструкторов из РФ в стабилизацию обстановки на территории африканской страны. Фильм стал первой совместной творческой работой Москвы и Банги, которая лишний раз подтверждает дружбу двух народов. Кроме того, это первый художественный фильм, вышедший на языке санго.

Он рассказывает историю российского офицера с позывным Турист, который в составе группы специалистов прибыл обучать вооруженные силы (FACA) в Центральноафриканскую Республику. Создатели кино подробно описали события, связанные с попыткой госпереворота, которую предпринял экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе, заручившись поддержкой конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Наш «Турист» покорил ЦАР: состоялся премьерный показ фильма о российских инструкторах
Кадр из фильма «Турист»  / Prnt scrn

Премьера фильма «Турист» состоялась на стадионе Банги, где его на большом экране смогли посмотреть все желающие. Бесплатные показы продолжатся ежедневно вплоть до 20 мая. В рамках торжественного мероприятия прошла встреча президента Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея, главы Содружества офицеров за международную безопасность Александра Иванова и актеров, исполнивших главные роли в картине с местной молодежью.

Также в Банги организовали межконфессиональный круглый стол «Мир Вашему Дому», участники которого продемонстрировали, что диалог между представителями различных религий лежит в основе взаимного уважения и дружбы. После дебютного показа небо над столицей Центральноафриканской Республики раскрасил праздничный салют.

Напомним, российские инструкторы находятся в ЦАР по просьбе законных властей и с разрешения Совета Безопасности ООН. Специалисты занимаются подготовкой вооруженных сил, полиции и жандармерии. С 2018 и до конца 2020 года подготовлено более 4 000 кадровых сотрудников силовых структур страны.

Наш «Турист» покорил ЦАР: состоялся премьерный показ фильма о российских инструкторах
Федеральное агентство новостей  / 

Первоначально в африканскую республику прибыли 235 человек, но на фоне разгула бандитизма Москва согласовала отправку еще 300 дополнительных инструкторов.

Их работа стала одним из основных факторов, позволивших национальной армии разгромить бандформирования и взять страну под контроль. Недавно роль россиян в урегулировании ситуации оценил американский политолог, который заявил, что без их участия кризис в ЦАР мог затянуться.

турист африка цар
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