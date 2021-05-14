Наш «Турист» покорил ЦАР: состоялся премьерный показ фильма о российских инструкторах

Банги, 14 мая. Первый российский фильм о Центральноафриканской Республике показали на центральном стадионе в столице ЦАР.

Речь идет о картине «Турист», которая повествует о вкладе инструкторов из РФ в стабилизацию обстановки на территории африканской страны. Фильм стал первой совместной творческой работой Москвы и Банги, которая лишний раз подтверждает дружбу двух народов. Кроме того, это первый художественный фильм, вышедший на языке санго.

Он рассказывает историю российского офицера с позывным Турист, который в составе группы специалистов прибыл обучать вооруженные силы (FACA) в Центральноафриканскую Республику. Создатели кино подробно описали события, связанные с попыткой госпереворота, которую предпринял экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе, заручившись поддержкой конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Кадр из фильма «Турист» / Prnt scrn

Премьера фильма «Турист» состоялась на стадионе Банги, где его на большом экране смогли посмотреть все желающие. Бесплатные показы продолжатся ежедневно вплоть до 20 мая. В рамках торжественного мероприятия прошла встреча президента Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея, главы Содружества офицеров за международную безопасность Александра Иванова и актеров, исполнивших главные роли в картине с местной молодежью.

Также в Банги организовали межконфессиональный круглый стол «Мир Вашему Дому», участники которого продемонстрировали, что диалог между представителями различных религий лежит в основе взаимного уважения и дружбы. После дебютного показа небо над столицей Центральноафриканской Республики раскрасил праздничный салют.

Напомним, российские инструкторы находятся в ЦАР по просьбе законных властей и с разрешения Совета Безопасности ООН. Специалисты занимаются подготовкой вооруженных сил, полиции и жандармерии. С 2018 и до конца 2020 года подготовлено более 4 000 кадровых сотрудников силовых структур страны.

Федеральное агентство новостей /

Первоначально в африканскую республику прибыли 235 человек, но на фоне разгула бандитизма Москва согласовала отправку еще 300 дополнительных инструкторов.

Их работа стала одним из основных факторов, позволивших национальной армии разгромить бандформирования и взять страну под контроль. Недавно роль россиян в урегулировании ситуации оценил американский политолог, который заявил, что без их участия кризис в ЦАР мог затянуться.