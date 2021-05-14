«ГТС пора на металлолом»: в Сети смеются над потугами Украины остановить «СП-2»

Москва, 14 мая. Пользователи Сети посмеялись над желанием Украины помешать строительству российского трубопровода «Северный поток — 2».

Проект может нанести экономике страны серьезный урон, как ранее заявили авторы статьи украинского интернет-издания «Обозреватель». Из-за появления «СП-2» объемы прокачки через ГТС Украины упадут, поэтому Киеву следует предпринять ряд соответствующих действий, говорится в материале. Пользователи Сети предположили, что именно может сделать в этом случае Незалежная.

«Какую роль может сыграть Украина? Пора на металлоломом сдавать свою ГТС», — пишут в комментариях к материалу.

«Украине пора действовать... Вешаться?», — смеются читатели.

Один из пользователей предположил, что Киев действительно может на время остановить строительство трубопровода.

«Украина может сделать очень неожиданный ход: территорию, по которой проходит газопровод, отдать России. Это будет настолько неожиданным, что приостановит строительство «Северного потока — 2». На время», — отмечают в Сети.

Потуги Украины остановить строительство проекта бесполезны, что не раз признавали эксперты. «Северный поток — 2» будет достроен, заявил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, доходчиво объяснив цели проекта.