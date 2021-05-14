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Зампредседателя Госдумы призвал Noize MC и «Ногу свело» участвовать в выборах

  /   Обновлено: 14 мая 2021 15:10
Политика
Зампредседателя Госдумы призвал Noize MC и «Ногу свело» участвовать в выборах
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Москва, 14 мая. Российским музыкантам необходимо участвовать в выборах, поскольку только так можно добиться прекращения запретов на проведение концертов. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев, передает «Общественная служба новостей».

Российские музыкальные исполнители, среди которых Noize MC, «Ногу свело», Алексей Кортнев, Вася Обломов, Дмитрий Спирин и «Порнофильмы», создали петицию с требованием прекратить оказывать давление на музыкантов по политическим мотивам. По словам Лебедева, в ходе выборов многие недовольные исполнители меняют настрой, помогая власти.

«Способы борьбы только одни — честные, демократические выборы, когда все несогласные отдадут свои голоса за другую политическую силу<...>Писать петиции не надо — это бесполезно. Просто нужно ходить на выборы», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что бывший телеведущий НТВ Глеб Пьяных намерен баллотироваться в Государственную думу РФ на предстоящих выборах.

лебедев госдума рф ногу свело
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