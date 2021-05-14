29-летний красноярец признался на шоу Бузовой, что он девственник

Красноярск,14 мая. Житель Красноярска Спартак Мгерян принял участие в съемках программы «ББ шоу» Ольги Бузовой. Темой программы стала поздняя девственность и последствия строгого воспитания. Красноярец признался, что к своим 29 годам он ни разу не был сексуально близок с девушкой.

«Я скажу так – это просто мой жизненный принцип. Я буду себя хранить для своей будущей жены», – заявил в передаче девственник.

Приглашенные гости не поверили молодому мужчине и даже заявили, что это вредно для здоровья.

Выступающих парень слушал с улыбкой, а потом на своей странице «ВКонтакте» признался, что остался верен своей позиции.

«Самое интересное было – слушать мнение «экспертов», которые в принципе никогда не видели такого человека как я. Они в принципе исключают Божий фактор в отношениях, в интимной жизни. Когда Адам и Ева первый раз занимались сексом, они явно не проходили ни какие консультации», – написал Спартак.

Популярность записи этого шоу некоторые считают искусственной, чтобы подогреть интерес не к парню, а к ведущей «ББ шоу», последняя программа которой, кстати, по слухам, закрылась окончательно.