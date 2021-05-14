Акушер-гинеколог рассказала о развитии малыша и самочувствии мамы на 14-й неделе беременности

ФАН продолжает свой рассказ о самочувствии мамы и малыша на разных этапах беременности. В сегодняшней статье речь пойдет о 14-й неделе. На все интересующие вопросы отвечает наш постоянный эксперт кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Мария Прохорова.

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Время бежит вперед, и все неприятные моменты и волнения первого триместра беременности стали потихоньку если не забываться, то отходить на второй план. Эмбрион надежно закрепился в матке, и риски преждевременного прерывания уже невысоки, утренняя тошнота больше не беспокоит, а гормональная буря, портившая настроение и досаждавшая родным и близким, наконец стихла. Страхи, раздражительность и тревоги, царившие в душе последние три месяца, уступили место умиротворенному и приятному состоянию, в котором будущей маме предстоит пребывать примерно до конца второго триместра, который недаром называют золотым периодом беременности.

Женщине пока что удается избегать вопросов окружающих о своем положении, поскольку едва округлившийся животик до сих пор легко скрыть под одеждой более свободного кроя. Движения малыша хоть и вполне активны, но все еще незаметны для большинства беременных, поэтому о первых шевелениях плода говорить пока рано.

Время первого скрининга прошло, и мама уже наверняка «познакомилась» с крохой, имеет представление о том, как он выглядит, и наверняка бережно хранит его первое фото с аппарата УЗИ.

Пришло время поговорить подробнее о развитии плода и ощущениях мамы на 14-й акушерской неделе беременности.

Федеральное агентство новостей /

14-я неделя беременности: что происходит с малышом

За то время, что прошло с момента зачатия, ребенок здорово подрос и стал сравнительно большим. Сейчас он размером примерно с яблоко. Вес плода на данном сроке составляет около 20–25 граммов, а длина — приблизительно 11 см. Мария Прохорова рассказывает, что данные параметры индивидуальны, и объясняет, что размер измеряется не от макушки до пяточек, как можно было бы предположить, а от темечка до копчика.

Большинство органов уже сформировано, но у организма малыша впереди еще долгий путь по их совершенствованию, хотя многие системы уже вполне полноценно работают, выполняя свои основные функции. Мы расспросили нашего эксперта об основных изменениях, которые происходят с эмбрионом на сроке 14 недель.

Потихонечку формируются будущие черты лица: на этом этапе уже четко видны ушки, которые приобрели свою окончательную форму, глаза стали располагаться ближе друг к другу.

Сформировались глазные яблоки и зрительные нервы. Появляются реснички и брови.

Малыш теперь достаточно хорошо слышит и реагирует на мамин голос.

Кроха приобретает больший объем мышечной массы. Идет активное развитие костно-мышечного аппарата, поэтому для беременной очень важно правильное питание, обеспечивающее достаточное поступление кальция. Если можно так выразиться, формирование костно-мышечного аппарата является приоритетным на данном этапе.

Ручки все еще длиннее ножек, но на них появляются суставы, а мягкие хрящики трансформируются в косточки.

Плод много двигается, но движения его все еще слабы, и женщина пока не ощущает шевелений.

Появляются первые мимические движения, малыш может хмурить бровки, улыбаться, на ультразвуке видно даже, как он сосет палец. Однако, как бы ни хотелось будущим родителям думать, что кроха делает это осознанно, это не так — движения пока что носят рефлекторный характер.

Несмотря на то, что визуально малыш все больше становится похож на крохотного человечка, кожа его все еще остается тонкой и прозрачной, сквозь нее просвечиваются сосудики, а для защиты на поверхности тельца выделяется особая первородная смазка — продукт секреции сальных желез.

Чтобы сохранить первородную смазку, тело покрывается пушковыми волосками, которые называются лануго — они пропадут незадолго до появления новорожденного на свет. Это произойдет где-то ближе к 30-й неделе.

Существуют дыхательные тренировочные движения, то есть уже с 12–13 недель малыш готовится дышать так, как он будет делать это всю последующую жизнь: грудная клетка поднимается и опускается, имитируя полноценный дыхательный цикл.

Частично работают пищеварительная и выделительная системы, выделяются ферменты, фильтруется околоплодная жидкость и, соответственно, продукты жизнедеятельности малыша.

Продолжают свой рост волосики и ногти.

Начинают функционировать потовые и слюнные железы.

У мальчиков формируется предстательная железа, а у девочек уже есть яичники, в которых заложено определенное количество яйцеклеток. Родителям уже наверняка не терпится узнать, кто же поселился у мамы в животе. Мария Прохорова объясняет, что на данный момент точно определить пол визуально по ультразвуку невозможно, и достоверный ответ даст только анализ крови или следующее УЗИ на сроке 20–22 недели.

Несмотря на то, что тело малыша становится все более совершенным, многих будущих мам беспокоит вопрос, сохраняется ли вероятность прерывания беременности на сроке 14 недель.

«Если говорить о рисках прерывания беременности на данном этапе, то здесь все индивидуально, — рассказывает Мария Прохорова. — Если произошло несчастье, то это уже генетическая история. Если имеются аномалии развития плода, и он нежизнеспособен, то беременность прервется».

Однако накручивать себя ни в коем случае не нужно, а вот что действительно необходимо — так это в срок проходить обязательные обследования».

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14-я неделя беременности: что происходит с будущей мамой

Как говорилось выше, женщина уже вступила в самый благоприятный, золотой период беременности — она уже привыкла к своему новому состоянию, малыш активно растет и развивается, а живот еще не вырос настолько, чтобы доставлять неудобства в повседневной жизни. Мы выяснили у нашего эксперта, какие же изменения происходят с телом и самочувствием беременной на 14-й неделе.

Потихонечку становится заметен животик, но не у всех. Здесь многое зависит от конституции. Впрочем, намечающиеся изменения в фигуре при желании все еще легко скрыть от окружающих, надев свободную блузку. А вот сама женщина уже наверняка ощутила, что любимые джинсы теперь сидят чуть более плотно в талии, чем раньше.

Матка увеличивается в размерах и давит на мочевой пузырь, поэтому сохраняются частые позывы к мочеиспусканию. При этом она вышла из лона и постепенно поднимается наверх, вызывая некоторый дискомфорт в кишечнике.

Сейчас очень важно следить за стулом и правильно питаться, чтобы избежать запоров.

Возможна прибавка в весе. Опять же, не у всех, но женщина может набрать до 2–2,5 кг, если ей не пришлось столкнуться с ранним токсикозом, когда беременная ничего не ела, и в связи с этим наблюдалась потеря веса.

При физической нагрузке могут наблюдаться некоторые дискомфортные ощущения, которых раньше не было, поэтому рекомендуется снизить активность тренировок и сделать их более плавными. На протяжении всей беременности идеальны бассейн, йога и пилатес, которые помогут бережно и деликатно сохранить форму.

Многие будущие мамы внимательно прислушиваются к себе, стараясь уловить первые движения крохи, однако на этом сроке ощутить шевеления сложно.

Самочувствие становится лучше, симптомы токсикоза уходят за счет того, что постепенно начинает формироваться плацента.

Изжога может сохраняться, особенно если до беременности у женщины уже были проблемы с желудочно-кишечным трактом, имелась склонность к подобным явлениям, была понижена кислотность желудка.

Выделения в идеале должны быть светло-слизистые, возможны бели. Они могут быть более интенсивными, но не доставлять при этом никаких дискомфортных ощущений. Не должно наблюдаться ни зуда, ни покраснений, ни болевых ощущений.

Боли внизу живота и в пояснице могут присутствовать, но они должны носить тупой и ноющий характер и быть непродолжительными. Чаще всего они связаны с ростом матки или порой со сложностями со стулом. В любом случае, если женщину что-то беспокоит, не нужно стесняться задавать вопросы своему акушеру-гинекологу.

Существует вероятность появления временных пигментных пятен из-за активного действия гормонов, однако волноваться не стоит — они пройдут сразу или вскоре после появления малыша на свет.

Растяжки, которые так пугают практически всех беременных, на данном сроке вряд ли появятся — еще слишком рано, чтобы неприятная «полосатость» возникла вследствие увеличения объема живота.

«В первую очередь вероятность появления растяжек связана с дисплазией соединительной ткани, — объясняет Мария Прохорова. — Мы можем сколько угодно увлажнять кожу различными маслами и кремами, но если генетически существует дисплазия, то вероятность растяжек велика».

Кроме того, к их появлению ведет слишком интенсивная прибавка веса и, как следствие, динамичное изменение объемов тела, за которыми кожа просто не успевает.

Несмотря на то, что гормональная буря к этому сроку несколько утихает, эмоциональный фон остается лабильным. Да, будущая мама, безусловно, становится спокойнее, но скачки настроения и капризы возможны в течение всей беременности. Родным нужно помнить, что это состояние в жизни женщины не только особенное, но и временное, и относиться к нему нужно с пониманием.

Иногда может давать о себе знать сонливость, но при соблюдении режима сна и отдыха состояние быстро приходит в норму.

Что обычно радует большинство беременных женщин, так это перемены к лучшему во внешнем виде: волосы становятся более объемными и блестящими, а ногти растут буквально на глазах без всяких дополнительных ухищрений.

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Рекомендации акушера-гинеколога на 14-й неделе беременности

С помощью нашего эксперта мы постарались максимально полно рассказать о тех изменениях, которые происходят в организмах мамы и малыша, а завершить статью мы бы хотели полезными рекомендациями от Марии Прохоровой.

Как правило, на 11–12 неделе уже был сделан первый скрининг и пройдена диспансеризация. Если вы до сих пор не обошли профильных врачей, непременно сделайте это сейчас. Обязательно посетите терапевта, ЛОРа, офтальмолога и стоматолога. Если у женщины имеются хронические заболевания, например патологии сердца или почек, не затягивая, поставьте в известность о своем интересном положении наблюдающего вас кардиолога или нефролога, чтобы они могли дать особые рекомендации и при необходимости скорректировать план лечения. Что касается обследований, если вы по каким-то причинам ранее не сдали анализы, сделайте это сейчас, не откладывая на завтра. В перечень обязательных входят:

ОАК;

общий анализ мочи;

мазки;

анализы на инфекции: гепатит В, С, сифилис, ВИЧ.

Проходить первый скрининг уже поздно. Время упущено. Дело в том, что есть программа, в которую математически заложены определенные позиции, которые в случае нарушения сроков проведения дадут неточность и могут изменить результат. По факту получается, что такое исследование будет неинформативным. В разгаре — сезон цветения, и аллергикам приходится несладко, тем более что беременность может обострить проявления поллиноза. Тем не менее нужно постараться максимально снизить количество принимаемых препаратов. Вообще к сезону аллергии необходимо готовиться заблаговременно. Удивительно, но факт: если заранее исключить из рациона молочные продукты, пасленовые и глютен, то с каждым разом неприятные симптомы будут переноситься все легче. Изменения в питании снижают иммунологическую нагрузку и действительно дают хорошие результаты. Чтобы облегчить состояние беременной, страдающей от аллергических реакций, вполне допустимо применять сосудосуживающие препараты коротким курсом, чтобы снять трудности с носовым дыханием. Кроме того, рекомендованы увлажнение воздуха и промывания носа натуральными средствами, например морской водой или физраствором. Следует добавить, что механическое очищение можно использовать на любом сроке беременности. Если острая необходимость в медикаментах все же существует, то допустимо использование препаратов гистаминового ряда третьего поколения, но только после консультации с лечащим врачом! Помните, что любое самолечение в вашем положении — недопустимо, а многие привычные лекарства — противопоказаны. Если говорить о рекомендациях касательно образа жизни, то здесь совет — начать носить более комфортную одежду, белье и обувь. Если привыкли ходить на каблуках, то пора «спускаться вниз». Многие пациентки спрашивают, что делать, если вес прибавляется стремительно. Безусловно, меньше есть. Никто пока не придумал ничего другого. Нельзя есть за двоих. При слишком быстром наборе веса помогут следующие приемы:

полноценное трехкратное питание без дополнительных перекусов;

соблюдение питьевого режима;

в приоритете — белок, жиры и сложные углеводы, клетчатка;

быстрые углеводы исключаются полностью;

регулярные физические нагрузки.

Поверьте, если женщина строго следит за своим питанием, то она остается в форме достаточно долго. Например, французские нормы предполагают набор веса не более 10–12 кг за всю беременность. Есть даже данные про 8 кг, но это уже крайности.

Близится пора отпусков. На данном сроке можно путешествовать без проблем. Малышу это не навредит, главное — обойтись без экстремального туризма. Если говорить о выборе вида транспорта, то желательно по возможности отдавать предпочтение автомобилю, поскольку так минимизируется количество окружающих людей, с которыми приходится сталкиваться, а значит, снижается риск вирусной нагрузки.

Ну а дальше уже женщина решает сама, насколько ее желание отправиться в поездку велико. Желательно все-таки выбирать для отдыха места недалеко от дома и лечащего врача, чтобы иметь возможность в случае необходимости получить медицинскую помощь в проверенном и надежном лечебном учреждении.