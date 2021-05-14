Баранец объяснил, почему российская подлодка «Лада» так пугает США

Москва, 14 мая. Военно-экспертное общество США бьет в колокола из-за российской дизель-электрической подводной лодки «Лада», сообщил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

На Западе полагают, что «Лада» является самым страшным врагом Военно-морских сил США. Эту субмарину также называют «дырой в океане», поскольку она является самой малошумной дизельной подлодкой в мире, отметил Баранец во время эфира на YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Лада» весьма пугает США, поскольку даже самые совершенные американские гидроакустические системы просто не могут распознать ее в океане. К тому же эта российская подлодка имеет довольно внушительное оружие на шесть торпедных аппаратов, которые могут выпускать ракеты «Оникс», «Калибр», «Шквал» и торпеды калибра 530 мм.

Встреча ВМС США с этой субмариной может обернуться весьма неожиданными последствиями, поскольку «Лада» способно совершенно незаметно подойти к американским авианосцам. При этом российская субмарина стоимостью 2 млрд долларов может сделать из авианосца за 12 млрд долларов «братскую могилу» для 4000 человек, предупредил обозреватель «Комсомольской правды».

Ранее Виктор Баранец развенчал миф о «самой сильной в мире» армии США.