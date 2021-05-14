Финансовые показатели Disney не оправдали ожидания инвесторов

Бербанк, 14 мая. Компания Walt Disney 14 мая опубликовала свою финансовую отчетность. Часть показателей оказалась хуже прогнозов аналитиков.

Чистая прибыль компании за второй квартал выросла почти вдвое, если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года, ее объем составил 912 миллионов долларов. Одновременно выручка стала ниже на 13%, ее оценивают в 15,6 миллиарда долларов. Такие данные приводит «Коммерсантъ».

Надежды инвесторов были связаны с развитием стримингового сервиса Disney+. В предыдущем квартале финансового года рост числа подписчиков составил 25%. Аналитики ждали продолжения тенденции, однако темпы прироста замедлились до 9%. После обнародования этой отчетности котировки акций Walt Disney упали на 4%.

Disney ранее показал трейлер новой «Круэллы» с Эммой Стоун. Между тем площадка Netflix впервые начнет заказывать сериалы у российских продюсеров. Уже подписан первый контракт на показ новой киноверсии «Анны Карениной». До сих пор этот сервис только покупал у производителей из РФ готовые серии, пишет INFOX.