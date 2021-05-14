New York Post: убыточную компанию Reebok могут купить за 1 млрд долларов

Вашингтон, 14 мая. Американские СМИ узнали о намерении ряда корпораций приобрести компанию-производителя спортивной одежды и кроссовок Reebok.

Предложение о покупке принадлежит Authentic Brands Group, управляющей брендами Nine West и Frye, и американскому производителю обуви Wolverine World Wide. Reebok может «уйти» за сумму, равную примерно 1 миллиарду долларов США, сообщает New York Post.

«Это гораздо меньше, чем 3,8 миллиарда долларов, которые Adidas заплатил за Reebok в 2006 году», — говорится в материале.

Также предложение убыточному фитнесс-бренду поступило в начале недели от представителей фирмы Apollo Global Management, заявляют источники. Точная сумма возможной сделки пока неизвестна, уточняют журналисты. Сообщается, что в Adidas, который задумывается о продаже Reebok, на данный момент не ответили на запрос.

Компания Adidas выпустила линейку спортивной одежды совместно с McDonald's. Коллекция была создана в честь ежегодного баскетбольного матча для американских и канадских школьников All American Games.