Анна Калашникова потребовала 16 млн рублей от психолога, который «разрушил ее жизнь»

Москва, 14 мая. Певица и актриса Анна Калашникова потратила большие деньги на услуги звездного психолога Инны Тлиашиновой. Теперь знаменитость хочет вернуть 16 миллионов рублей.

Калашникова обратилась к звездному психологу по рекомендации приятеля, который настоятельно советовал Тлиашинову как хорошего специалиста. Друг уверял, что после обращения к звездному психологу ее жизнь изменится. Но в итоге никаких перемен в лучшую сторону не произошло.

Изначально сеансы психолога были бесплатными, но затем специалист стала требовать от нее крупных гонораров. Калашникова потратила на услуги Тлиашиновой 16 миллионов рублей.

«Она говорила: «Главное, мы наладим вашу личную жизнь, вы обретете семью, тыл. И первое, что сразу нормализуется — карьера». Буду выглядеть полной идиоткой, но никаких документов у меня нет. Это она собирала от меня данные: адрес, недвижимость, паспорт… Я подписала какой-то договор с кучей мелких пунктов. Копию экземпляра мне не дали. Оплату брали наличкой», — сказала Калашникова в эфире шоу «На самом деле».

По словам знаменитости, психолог «разрушила ее жизнь» и воспользовалась ее связями.

Сама Тлиашинова отрицает обвинения Калашниковой в свой адрес. По ее словам, певица не дала ей ни копейки.

Интересно, что в конце апреля Анна Калашникова говорила о многомиллионном долге. Светская львица жаловалась, что задолжала 16 миллионов рублей за ипотеку.