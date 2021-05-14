Бывшая советница президента США назвала большой честью получение российского гражданства

Москва, 14 мая. Экс-советница американского президента Сюзанна Масси сообщила о желании получить российское гражданство.

Она известна на Западе как «женщина, которая остановила холодную войну». Масси убедила власти США пересмотреть свою позицию в отношении СССР, который воспринимался Вашингтоном как «империя зла».

«Я посвятила много лет моей жизни сближению народов США и России. Если Владимир Владимирович (Путин, президент РФ. — Прим. ФАН) найдет возможность дать мне гражданство, это будет честь для меня», — сказала бывшая советница американского лидера.

Ранее Массии оценила действующего президента США Джо Байдена. По ее мнению, глава государства может не дожить до конца срока из-за старости.