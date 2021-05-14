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Канцлер Германии назвала обстрелы Израиля террористическими атаками

  /   Обновлено: 14 мая 2021 13:40
Армия
Канцлер Германии назвала обстрелы Израиля террористическими атаками
Global Look Press  /  Michele Tantussi/Keystone Press Agency

Берлин, 14 мая. Глава Германии Ангела Меркель осудила ракетные обстрелы израильской территории и назвала их террористическими атаками. Об этом заявил представитель ФРГ Штеффен Зайберт.

Немецкий канцлер уверена, что такие агрессивные действия ничто не может оправдать.

«Канцлер решительно осуждает продолжающийся ракетный обстрел Израиля, это террористические атаки. Ракетные обстрелы должны быть немедленно прекращены, правительство ФРГ поддерживает право Израиля на самозащиту», — сообщает официальный представитель Германии.

Ранее сообщалось, что Израиль начал воздушную и наземную операции против ХАМАС. По последним данным, военно-воздушные силы нанесли удар по нескольким складам с оружием. Все пораженные цели принадлежат палестинской группировке ХАМАС.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая.

меркель израиль фрг
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