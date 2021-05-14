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Александр Васильев объяснил, почему Яна Рудковская — икона моды в России

Шоу-бизнес
Александр Васильев объяснил, почему Яна Рудковская — икона моды в России
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov / Russian Look

Москва, 14 мая. Историк моды Александр Васильев в интервью Надежде Стрелец на ее YouTube-канале рассказал, кого считает иконой стиля и моды в России.

Стиль и мода — разные вещи, подчеркнул гость ведущей. Иконой стиля в России он назвал актрису Ренату Литвинову. Васильев положительно оценил тот факт, что в стране есть женщины с безупречным вкусом. Но одной Литвиновой слишком мало на такое огромное государство, уверен он.

Иконой моды, по мнению историка, является музыкальный продюсер Яна Рудковская. Знаменитость внимательно следит за тенденциями и одной из первых приобретает вещи из новых коллекций люксовых брендов.

«Икона моды — Яна Рудковская. Потому что она очень следит», — заметил Васильев.

Ранее он заявил, что считает главным современным дизайнером голландку Ирис ван Херпен, передает «Вечерняя Москва».

Историк моды на протяжении 12 лет ведет программу «Модный приговор». В свое время он заменил Вячеслава Зайцева, который ушел из проекта по состоянию здоровья. Организаторы шоу подумывали об увольнении Васильева и хотели предложить роль ведущего дизайнерам Андрею Бартеневу или Валентину Юдашкину.

мода васильев модный приговор
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