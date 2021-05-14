Казанской гимназии назначили комплексную проверку после гибели детей

Казань, 14 мая. Большая выездная проверка назначена в гимназии №175, где Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел детей, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Инспекцию проведут в декабре 2021 года. Изначально проверка была плановой и только по линии Рособрнадзора, однако после трагического инцидента состоится комплексная. Проверять будут все: начиная от образовательного процесса, заканчивая внешкольной работой психологов с детьми.

Ректор колледжа при Татарском университете содействия бизнесу (ТИСБИ) Нэлла Прус заявила, что Галявиев, бывший студент, был хорошистом и занимался волонтерской работой. Однако за последние полгода его поведение изменилось.