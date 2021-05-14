Разведенная певица Рита Дакота дала ценный совет девушкам

Москва, 14 мая. Известная исполнительница Рита Дакота откровенно рассказала о разводе с певцом Владом Соколовским. Артистка обратилась ко всем поклонницам с советом.

Участница «Фабрики звезд – 7» развелась со своим мужем в 2018 году после трех лет счастливого брака. Многие долгое время считали их идеальной парой, однако в итоге выяснилось, что все далеко не так. Своим поклонникам артистка дала ценный совет, который сама смогла вынести из ситуации с Соколовским, который ей изменял.

«Была бабой, с которой очень плохо поступили. Что мне помогло? Во-первых, не соглашаться на меньшее. Это я могу посоветовать каждой девочке от души, столкнувшейся с абьюзом, жестоким отношением любого рода. Нужно уходить и выбирать себя», — рассказала артистка в рамках проекта «Загугли звезду» для Teleprogramma.pro.

В браке у пары родилась дочь Мия. Артисты стараются в равной мере обеспечивать малышку родительским вниманием и заботой. Сейчас Дакота счастлива в отношениях с другим мужчиной, хотя не верила, что это возможно. По словам исполнительницы, ее новый избранник очень мудро подошел к вопросу воспитания ее ребенка, демонстрируя все на своем примере.