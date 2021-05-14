Пятничную молитву в Кабуле прервал мощный взрыв

Кабул, 14 мая. Четыре человека стали жертвами взрыва, который произошел во время пятничной молитвы.

Информацию о трагическом инциденте в одном из районов провинции Кабул сообщили местные СМИ. По их данным, взрыв унес жизни четырех человек, еще 20 получили ранения разной степени тяжести. Инцидент произошел во время пятничной молитвы, когда в одном месте собрались более 100 человек.

Кто устроил взрыв в районе Кабула, пока не сообщатся. Боевики запрещенной в РФ террористической организации "Талибан"1 не взяли на себя ответственность за случившееся. Обстоятельства трагедии выясняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.