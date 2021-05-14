Посольство США рассказало о планах РФ временно остановить запрет на наем сотрудников

Москва, 14 мая. Россия сообщила американскому посольству в столице о намерении временно отложить ограничения, связанные с наймом иностранцев. Об этом рассказали в дипмиссии США.

Посольство возобновляет до 16 июля предоставление обычной помощи для граждан Соединенных Штатов, гласит сообщение ведомства. Это паспортные услуги, консульские отчеты о рождении за границей и ряд нотариальных услуг.

Ранее пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс подтвердила сведения о своей высылке из Москвы. Россия приняла соответствующее решение в ответ на недружелюбные действия Вашингтона.