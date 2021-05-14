МЧС России предупредило петербуржцев о грозах и ливнях в субботу

Санкт-Петербург, 14 мая. Ухудшение погоды ожидается в Санкт-Петербурге. Там прогнозируют сильные ливни и грозы, сообщили в МЧС.

Солнечная погода в Северной столице отступает. На смену майскому солнцу приходят ливни с грозами, а также усиление ветра. Также сообщается, что температура воздуха опустится до 19 градусов по Цельсию.

В связи ухудшением гидрометеорологической обстановки увеличивается вероятность ДТП, аварий на электросетях, также специалисты советуют в период грозы не выходить из дома. В грозу опасно купаться, а также заниматься пробежкой или ездить на велосипеде.

Ранее сообщалось, что синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге. Он рассказал, что Лето в Северной столице будет стандартным — жителям не стоит ждать неожиданностей и сюрпризов.