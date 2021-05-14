Всебелорусское народное собрание может получить конституционный статус

Минск, 14 мая. Конституционная комиссия республики изучит возможность наделения конституционным статусом Всебелорусское народное собрание.

Стоит отметить, что действие органа народовластия предлагается сделать постоянным. Его делегаты будут назначаться путем голосования, которое будет проходить каждые пять лет.

Кроме того, комиссия обсудит возможность наделения собрания правом обращения к президенту. Подразумевается, что орган сможет предложить главе республики назначить референдум по какому-либо вопросу.

Ранее белорусская конституционная комиссия выступила против идеи создания однопалатного парламента в республике. В органе отдали предпочтение двухпалатному парламенту.