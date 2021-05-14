Мишустин призвал ООН отказаться от односторонних санкций

Москва, 14 мая. Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к ООН на встрече с генсеком организации Антониу Гутеррешем.

Российский премьер призвал принять меры по сдерживанию протекционизма в мире и отказу от односторонних экономических санкций.

«Считаем необходимым обеспечить эффективное сотрудничество многосторонней торговой системы, предпринять конкретные меры по сдерживанию протекционизма, отказу от односторонних экономических санкций», — высказался политик.

Мишустин отметил, что основными проблемами, которые решает ООН, является охрана окружающей среды, борьба с голодом и преодоление цифрового неравенства. Он предложил Гутеррешу обсудить любые важные темы, которые являются приоритетными в отношениях России и ООН.

Ранее Мишустин рассказал, что Россия предложила свою вакцину от коронавируса всем партнерам по линии ООН и других объединений.