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Генерал Липовой рассказал, что ждет Россию в случае ядерного удара

Армия
Генерал Липовой рассказал, что ждет Россию в случае ядерного удара
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 мая. Ядерный удар не сможет пережить без серьезных последствий ни один город мира. Об этом заявил генерал Сергей Липовой, комментируя признание Москвы самым защищенным мегаполисом.

Накануне военный аналитик Калеб Ларсон в статье для The National Interest рассказал, что Москва имеет непроницаемый противоракетный щит, что делает российскую столицу лучшим местом для пережидания ядерного апокалипсиса.

Кроме того, по словам американского эксперта, у России есть план модернизации противоракетной обороны – речь идет о системе А-235 «Нудоль», которая должна устранить недостатки систем ПРО предыдущего поколения.

Признание Москвы лучшим городом для выживания при ядерной войне вызвало неоднозначную реакцию в России. Так, председатель организации «Офицеры России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, что на самом деле ждет российскую столицу в случае ядерного апокалипсиса.

«От ядерной войны не защищен никто. Это следует понимать очень четко. Даже у России нет такой системы ПРО, которая бы полностью смогла защитить столицу от ядерного удара. Итог подобной атаки будет печален для любой страны», — подчеркнул эксперт.

Генерал Липовой добавил, что вопрос защиты от ядерного удара – это сохранение баланса сил и возможность ответного удара. Но даже в этом случае весь мир ждет глобальная катастрофа.

«Поэтому в интересах лидеров крупных держав не допустить подобного развития событий», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее американцы бурно отреагировали на публикацию Пентагона об использовании ядерного оружия. Так, многие не поддержали позицию военного руководства своей страны.

апокалипсис ядерный удар липовой защищенность москвы
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