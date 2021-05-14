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Депутат «Слуги народа» Верещук оценила серьезность обвинений против Медведчука

  /   Обновлено: 14 мая 2021 13:30
Политика
Депутат «Слуги народа» Верещук оценила серьезность обвинений против Медведчука
wikipedia.org  /  Reina1212 / CC4

Киев, 14 мая. Обвинения против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука являются самыми серьезными за всю историю независимости Украины.

Свидетельства указывают на «подозрительно преступную деятельность» политика. С таким мнением выступила депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Если будет доказано, что господин Медведчук передавал информацию, которая находится под грифом, <...> он ее где-то взял, а потом это использовали наши враги, тут вопрос даже не должен стоять о его ответственности», — заявила парламентарий.

Ранее украинские власти предъявили Медведчуку обвинение в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Политик не стал скрываться и отправился в офис генпрокурора Незалежной. В итоге его посадили под домашний арест.

украина медведчук Верещук
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