Депутат «Слуги народа» Верещук оценила серьезность обвинений против Медведчука

Киев, 14 мая. Обвинения против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука являются самыми серьезными за всю историю независимости Украины.

Свидетельства указывают на «подозрительно преступную деятельность» политика. С таким мнением выступила депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Если будет доказано, что господин Медведчук передавал информацию, которая находится под грифом, <...> он ее где-то взял, а потом это использовали наши враги, тут вопрос даже не должен стоять о его ответственности», — заявила парламентарий.

Ранее украинские власти предъявили Медведчуку обвинение в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Политик не стал скрываться и отправился в офис генпрокурора Незалежной. В итоге его посадили под домашний арест.