Черкесский «Тексбанк» лишился лицензии Центробанка

Москва, 14 мая. Зарегистрированный в Черкесске «Тексбанк» на собрании акционеров принял решение о добровольной ликвидации.

Банк России аннулировал лицензию кредитной организации по ее собственному ходатайству, сообщается на сайте регулятора. По величине активов она занимала 320 место в банковской системе РФ. Согласно представленным регулятору отчетным данным, у банка есть достаточно активов, чтобы удовлетворить все требования кредиторов.

«Тексбанк» был учрежден в 1994 году в форме закрытого акционерного общества. По состоянию на 1 октября прошлого года объем собственных средств кредитной организации составил 571,07 млн рублей. С января по сентябрь банк отчитался о прибыли в размере 35,24 млн рублей.

С начала 2019 года с отечественного рынка ушли почти 100 банков. Среди наиболее частых причин эксперты называют нарушение «антиотмывочного» законодательства.