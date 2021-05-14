Поклонники восхитились новым дерзким образом Пугачевой

Москва, 14 мая. Известная исполнительница Алла Пугачева заметно помолодела за последнее время. Артистка отказалась от привычных балахонов и перешла на более современную одежду.

Ради семьи 72-летняя Примадонна отечественной эстрады отказалась от гастролей и концертов. Исключение составляют редкие выступления в Кремлевском дворце. Пугачева стала все реже посещать светские мероприятия, а если и приходит — то в компании супруга, шоумена Максима Галкина.

На одной из вечеринок известная артистка появилась в весьма непривычном для нее образе. Для выхода в свет Пугачева надела свободную черную футболку и узкие джинсы синего цвета. Примечательно, что брюки были модно «разорваны» на коленках и бедрах. Аутфит Примадонна дополнила модными кедами на толстой подошве. Больше всего поклонников поразил естественный внешний вид их кумира. На фотографии Пугачева позирует вместе с близким другом, исполнителем Александром Буйновым, и супругом.

Фанаты пришли в восторг от молодежного образа их кумира. Многие отметили, что с Галкиным Пугачева расцвела и с каждыми годом становится все краше.

«Алла Борисовна, вы невероятная! Еще и без макияжа. Шик»; «Вы очень хорошо выглядите, молодо и красиво, даже без макияжа»; «Как же круто, когда в таком возрасте женщина выглядит великолепно. Не устану восхищаться», — отметили пользователи в Сети.

Последнее время Примадонна восхищает своих поклонников стройной фигурой. Недавно Алла Пугачева продемонстрировала шикарные ноги в джинсовых мини-шортах.

Ранее певица Манижа, которая представляет Россию на Евровидении, призналась, что на песню Russian woman ее вдохновила в том числе Алла Пугачева, которую она считает сильной личностью, пишет «Вечерняя Москва».