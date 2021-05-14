Издание VTimes включили в российский реестр СМИ-иноагентов

Москва, 14 мая. Минюст РФ расширил список СМИ — иностранных агентов. Теперь в него включили издание VTimes (иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента).

Онлайн-издание VTimes в 2020 году основали журналисты, которые уволились из газеты «Ведомости» после назначения нового главного редактора Андрея Шмарова. Уйти решили пять заместителей главного редактора.

«В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io», — говорится на сайте Минюста РФ.

Ранее политолог Алексей Мухин объяснил паническое бегство СМИ-иноагентов из России. По его словам, решение дирекции некоторых СМИ переместить часть сотрудников из России обусловлено их финансовыми проблемами.