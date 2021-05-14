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14 мая 22:54
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новостей
22:39
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
21:41
Политика
«Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил
21:37
Общество
Барецкий не впечатлился результатами победителей чемпионата по скоростной копке могил
21:31
Армия
Американцы остались под впечатлением от пистолета-пулемета Судаева
21:30
Происшествия
ФАН публикует фото с места страшного ДТП с четырьмя погибшими под Самарой
21:28
Общество
Роберту Земекису — 69! Вспоминаем неочевидные, но яркие работы мастера
21:25
Общество
Елена Ваенга спела для костромчан без макияжа
21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
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Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»

Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
Федеральное агентство новостей  / 

Россия должна помочь братьям-славянам изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сделал заявление, в котором призвал советников лидеров «нормандской четверки» как можно быстрее провести переговоры при участии глав внешнеполитических ведомств. До этого, в четверг, 13 мая, Ермак встречался с послами Европейского союза, «Большой семерки» и Швеции, обсудив с ними вопросы мирного урегулирования в Донбассе.

«Киев стремится всеми правдами и неправдами переписать Минские соглашения, — заявил Олейник. — Однако Россия стремительно выступает против, ведь эти договоренности — важный элемент международной безопасности, что подтверждается решением Совбеза ООН. И Москва выступает их гарантом».

Экс-депутат Рады убежден, что «переписывание» Минских соглашений не приведет ни к чему хорошему.

«Они много лет не могут выполнить того, что уже написано, — заметил политик. — Аргументация же «то было подписано при Петре Порошенко, а теперь договоренности следует освежить» не выдерживает абсолютно никакой критики: а вдруг завтра не станет Владимира Зеленского? Опять будем все переписывать?»

Собеседник ФАН напомнил, что государство только тогда является таковым, когда следует принципу преемственности: украинская администрация, избранная в 2019 году, должна выполнять международные обязательства, взятые на себя той, что пришла к власти в 2014-м.

Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
Федеральное агентство новостей  / 

«А если Порошенко подписал соглашения, противоречащие национальным интересам Украины, то он должен сидеть в тюрьме! — добавил Олейник. — Тогда логика была бы ясна. В противном же случае это клоунада, и Зеленскому следует знать, что «Минск» — это не сценарий «95 квартала», который можно переписать прямо на сцене».

Экс-депутат Рады признал, что Минские соглашения усилиями Киева давно превратились мираж.

«Семь лет уже идем к этой цели! — вздохнул политик. — И нужно понимать, что за это время на Украине многое изменилось настолько, что Донбасс вряд ли захочет вновь стать частью этой страны (запретили русский язык, например). Нет, с этой властью лидеры ДНР и ЛНР точно договариваться не станут».

Собеседник ФАН убежден, что для реинтеграции Донбасса в состав Украины необходимо поменять руководство страны — однако без поддержки братьев-славян у ее народа это не получится.

«Мы бы и сами справились с нациками — их мало! Но за ними стоит шестой флот США! — заявил Олейник. — Нужно чтобы Москва помогла Киеву прогнать оккупантов, как это было в 1944 году! И вот тогда уже на честном всенародном голосовании к власти может прийти действительно проукраинский политик, который лично встретится с лидерами Донбасса и решит с ними все вопросы».

россия донбасс украина порошенко зеленский олейник
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