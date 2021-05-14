Россия должна помочь братьям-славянам изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сделал заявление, в котором призвал советников лидеров «нормандской четверки» как можно быстрее провести переговоры при участии глав внешнеполитических ведомств. До этого, в четверг, 13 мая, Ермак встречался с послами Европейского союза, «Большой семерки» и Швеции, обсудив с ними вопросы мирного урегулирования в Донбассе.

«Киев стремится всеми правдами и неправдами переписать Минские соглашения, — заявил Олейник. — Однако Россия стремительно выступает против, ведь эти договоренности — важный элемент международной безопасности, что подтверждается решением Совбеза ООН. И Москва выступает их гарантом».

Экс-депутат Рады убежден, что «переписывание» Минских соглашений не приведет ни к чему хорошему.

«Они много лет не могут выполнить того, что уже написано, — заметил политик. — Аргументация же «то было подписано при Петре Порошенко, а теперь договоренности следует освежить» не выдерживает абсолютно никакой критики: а вдруг завтра не станет Владимира Зеленского? Опять будем все переписывать?»

Собеседник ФАН напомнил, что государство только тогда является таковым, когда следует принципу преемственности: украинская администрация, избранная в 2019 году, должна выполнять международные обязательства, взятые на себя той, что пришла к власти в 2014-м.

Федеральное агентство новостей /

«А если Порошенко подписал соглашения, противоречащие национальным интересам Украины, то он должен сидеть в тюрьме! — добавил Олейник. — Тогда логика была бы ясна. В противном же случае это клоунада, и Зеленскому следует знать, что «Минск» — это не сценарий «95 квартала», который можно переписать прямо на сцене».

Экс-депутат Рады признал, что Минские соглашения усилиями Киева давно превратились мираж.

«Семь лет уже идем к этой цели! — вздохнул политик. — И нужно понимать, что за это время на Украине многое изменилось настолько, что Донбасс вряд ли захочет вновь стать частью этой страны (запретили русский язык, например). Нет, с этой властью лидеры ДНР и ЛНР точно договариваться не станут».

Собеседник ФАН убежден, что для реинтеграции Донбасса в состав Украины необходимо поменять руководство страны — однако без поддержки братьев-славян у ее народа это не получится.