Тренерский штаб сборной РФ не включил в состав на олимпийский сезон Загитову и Медведеву

Москва, 14 мая. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не попали в состав сборной России на следующий сезон.

Исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР) 14 мая утвердил состав сборной на олимпийский сезон-2021/22. В него не попали титулованные Алина Загитова и Евгения Медведева. Обе фигуристки пропустили предыдущий сезон. При этом в состав сборной России была включена 14-летняя Майя Хромых. Спортсмены из РФ начнут сезон с Гран-при в США. Турнир пройдет с 22 по 24 октября.

Ранее Алина Загитова и Евгения Медведева выступили на ледовом шоу в Перми. Спортивное мероприятие было организовано командой заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.