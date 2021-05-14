Беспилотник ВВС Израиля атаковал автомобиль недалеко от сирийско-ливанской границы

Иерусалим, 14 мая. Израильские ВВС с помощью беспилотника атаковали автомобиль поблизости от сирийско-ливанской границы. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Как заявили в СМИ, в машине могли находиться бойцы шиитской вооруженной милиции «Хезболла». Ракета была выпущена по автомобилю с востока от города Хермель. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале военной операции против палестинского движения ХАМАС. Столкновения армий Израиля и Палестины начались 10 мая. В результате ракетных обстрелов погибли мирные жители с обеих сторон.