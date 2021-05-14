Казанский стрелок вербовал студентов колледжа в секту

Казань, 14 мая. Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе №175 города Казани, вербовал учащихся колледжа ТИСБИ в секту. Об этом рассказал староста группы в учебном заведении.

Староста группы колледжа ТИСБИ, студентом которого являлся Галявиев, сообщил, что задержанный пытался рекрутировать одногруппника в некую секту. Староста также отметил, что семья Галявиева съехала от него полтора года назад, однако этот факт из его биографии мало кого интересует, передает портал E1.

Трагедия, жертвами которой стали семеро учеников и двое учителей, произошла в столице Татарстана утром 11 мая. 19-летний выпускник школы №175 вошел в здание учебного заведения с гладкоствольным оружием, после чего открыл стрельбу.

Следственный комитет РФ занялся расследованием смерти погибшего «студента-бога» из Казани. Аналогию между судьбой своего погибшего сына и казанского стрелка, на совести которого девять погибших, провела жительница Татарстана.