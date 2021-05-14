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Азиза вспомнила, как Филипп Киркоров делал ей предложение

Шоу-бизнес
Азиза вспомнила, как Филипп Киркоров делал ей предложение
facebook.com  /  Aziza Muhamedova

Москва, 14 мая. Певица Азиза стала героиней нового выпуска программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в рамках которого рассказала о романтических отношениях с исполнителем Филиппом Киркоровым.

Звезда советской и российской эстрады наконец-то согласилась выйти замуж. Ее избранником стал 40-летний итальянец Александро Лортэ. В студии шоу 57-летняя певица появилась в пышном подвенечном платье.

Артистка вспомнила о своих прошлых ухажерах, в числе которых был и Киркоров, которого тогда еще не именовали королем российской поп-сцены. В то время Азиза находилась на пике популярности.

«Когда он (Филипп Киркоров. — Прим. ФАН) делал мне предложение, он не был даже Филиппом, он был просто Филипп Киркоров, а я уже была тогда Азиза, после Юрмалы», — вспомнила знаменитость.

Певец попросил руки и сердца Азизы, подарив не кольцо, а браслет. Киркоров даже спрашивал разрешения на помолвку у матери исполнительницы. Она согласилась выдать дочь за артиста. Во время ухаживаний Киркоров осыпал Азизу подарками, а также познакомил ее со своей мамой.

Азиза отпраздновала 57-летие 10 апреля. В день рождения звезда поделилась с поклонниками историей своего непростого восхождения на сцену.

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