, 14 мая. Коронавирусная инфекция способна использовать молекулярные механизмы зараженных клеток для более быстрого размножения и распространения по организму человека.

Специалисты Института Вейцмана и Израильского института биологических, химических и экологических наук определили способность коронавируса к использованию молекулярных механизмов зараженных клеток человека. Результаты научного исследования были представлены в издании Nature.

Выяснилось, что вирус SARS-CoV-2 вызывает деградацию матричной РНК в цитозоле — жидком содержимом клетки. Это приводит к подавлению сигналинга, что не дает клетке активировать иммунную защиту. Подобный механизм воздействия является уникальным для коронавирусной инфекции этого типа.

Происхождение COVID-19 остается неразгаданным. Как сообщает издание «Ридус», научный журналист Николас Уэйд утверждает, что он был создан в лаборатории.

Ранее сообщалось, что биолог Анча Баранова отметила необходимость в вакцинации от COVID-19. Это поспособствует снижению заболеваемости.