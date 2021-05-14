Армия Израиля сообщила о попытке нападения на один из своих постов

Тель-Авив, 14 мая. Пост Армии обороны Израиля у поселения Офра подвергся нападению, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Неизвестный атаковал военный объект израильских сил на Западном берегу реки Иордан. Нападавший был нейтрализован военнослужащими ЦАХАЛ, указали в пресс-службе. О пострадавших среди израильских военных после инцидента не сообщается.

Обстановка между Израилем и Палестиной обострилась 10 мая. Уличные столкновения между израильской полицией и палестинцами переросли во взаимные обстрелы. Движение ХАМАС наносит массированные ракетные удары по приграничным городам, в ответ ВВС и артиллерия ЦАХАЛ обстреливают сектор Газа.

Пресс-секретарь израильской армии ранее заявил о готовности начать наземную операцию в секторе Газа.