Волочкова впервые показала таинственного Олега

, 14 мая. Бывшая артистка Большого театра Анастасия Волочкова впервые представила поклонникам таинственного возлюбленного по имени Олег. Артистка показала мужчину в рамках интервью.

Волочкова сообщила, что за почти десять месяцев отношений они неоднократно скандалили и даже расставались. Оказалось, что возлюбленный не ценит творчество знаменитой танцовщицы.

«Девять с половиной месяцев меня связывают отношения с прекрасным мужчиной. Мы с Олегом столько раз ругались, расставались и опять соединялись. Я человек сложный, со мной жизнь как на вулкане. Еще же надо мое творчество терпеть, а Олегу оно не нравится», — рассказала артистка в рамках программы «Исповедь» для сервиса Premier.

Мужчина откровенно признался, что до встречи со звездой был совсем другого мнения о Волочковой и она его приятно удивила. Он отметил, что балерину нельзя надолго оставлять одну, поскольку в любой момент она может «натворить дел».

«Я был рад знакомству и сильно удивился, потому что у меня было совершенно другое мнение о Насте. Она замечательный человек. Настя как ребенок, ее одну нельзя оставлять надолго, потому что точно где-нибудь набедокурит», — с улыбкой рассказал он о своей возлюбленной.

Фамилию и род занятий кавалера Волочкова раскрывать не стала. По версии пользователей Сети, мужчине примерно 38 лет, у него частный бизнес. Свадьбу пара пока не планирует.

Внешность мужчины долгое время оставалась для фанатов Волочковой тайной. Балерина старательно скрывала лицо любовника. Еще буквально пару дней назад поклонники переживали за личную жизнь своего кумира: артистка перестала публиковать фотографии с возлюбленным. Однако благодаря интервью все встало на свои места.