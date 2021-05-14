Глава Минпросвещения РФ потребовал от регионов проверить безопасность детских лагерей

Москва, 14 мая. Российские регионы должны проверить безопасность летних детских лагерей после стрельбы в казанской школе.

Перед началом сезона детского отдыха регионам необходимо провести совещания по данному вопросу. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на совещании министерства с субъектами РФ, посвященном безопасности и занятости детей летом.

«Я просил бы еще раз обсудить вопрос по подготовке безопасности учреждений к летнему отдыху и все вопросы, связанные с организацией летнего отдыха», — отметил Кравцов.

Также в стране проходят проверки всех школ на безопасность после произошедшей трагедии. В минувший вторник бывший ученик гимназии № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавший задержан.