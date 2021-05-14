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Мировая добыча нефти вернется на докризисный уровень не раньше 2023 года

Экономика
Мировая добыча нефти вернется на докризисный уровень не раньше 2023 года
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 мая. На докризисный уровень мировой добычи нефти получится выйти только через два года, заявил член Президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

К показателям 2019 года по производству черного золота мир сможет вернуться не ранее 2023 года, несмотря на все возможные мощности Саудовской Аравии, Ирана и так далее, спрогнозировал эксперт в радиоэфире на «Вести ФМ»

Главным препятствием для более быстрого наращивания объема добычи является недоинвестирование нефтегазовой отрасли. По словам Лосева, сфера недополучила 400 млрд долларов инвестиций из-за пандемии коронавируса, экологической повестки и развития альтернативной энергетики.

Нефть и газ будут по-прежнему востребованы. Атомной энергетике и зеленой энергетике будет сложно с ними конкурировать ближайшие лет 50, рассказал ФАН экономист Андрей Лобода.

Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, а природного газа — 103 года, отмечал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Развитие отрасли должно заключаться в разработке труднодоступных мест, в том числе Северного морского пути, приводит его слова «ФедералПресс».

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