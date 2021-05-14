Песков оценил инициативу Золотова по регулированию оборота оружия

Москва, 14 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Росгвардии Виктора Золотова об ужесточении правил оборота гражданского оружия.

По его словам, президент России Владимир Путин согласился с изложенными предложениями и поручил продолжить работу в этом направлении. Теперь поправки к законодательной норме стоит обсудить с экспертами, резюмировал Песков.

Ранее стало известно, что Золотов предложил повысить возрастной ценз для выдачи разрешения на оружие. Кроме того, глава силового ведомства считает необходимым привлечь росгвардейцев к охране российских школ.