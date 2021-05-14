Жуков объяснил, почему распалась поп-группа «Руки Вверх!»

Москва, 14 мая. Музыкант Сергей Жуков рассказал о распаде культовой группы «Руки Вверх!».

Долгое время коллектив состоял из двух участников — Сергея Жукова и Алексея Потехина, который играл на клавишах. Группа распалась в 2006 году, однако, несмотря на все усилия, разрыв не прошел спокойно.

«В середине нулевых в группе произошли изменения. Ушел в сольное плавание Леша. Расставание вышло скомканным. В планах было одно, но получилось иначе», — слова артиста приводит издание «7 Дней».

В то время артисты готовили прощальный концерт «Конец легенды», однако он не состоялся из-за разногласий. По словам Жукова, они с коллегой в какой-то момент перестали «подпитывать» друг друга и удивлять.

Вклад Потехина в общее дело был крайне мал — он не пел, не продюсировал и не режиссировал выступления, а просто играл на клавишных. Однако найти близкого по духу Жуков не смог, поэтому продолжил выступать в одиночестве.

В недавнем интервью Сергей Жуков объяснил, почему предпочитал не заниматься сексом со своими фанатками. В период нахождения группы на пике популярности практически все поклонницы были несовершеннолетними, а когда они выросли, он уже женился.