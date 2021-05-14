«Ближневосточный квартет» обсудит обострение ситуации в регионе

Берлин, 14 мая. Представители «ближневосточного квартета» обсудят обострение ситуации в регионе, сообщил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

Встреча международных посредников по ближневосточному урегулированию запланирована на 14 мая, заявили в МИД ФРГ. В состав «квартета» входят Россия, США, ООН и страны Евросоюза.

«Все, кто может положительно повлиять на ситуацию, должны внести свой вклад», — уточнил Бургер.

Глава МИД России Сергей Лавров 12 мая заявлял о необходимости как можно скорее созвать заседание «квартета» на уровне министров иностранных дел. Российская Федерация может выступить в роли миротворца в обострившемся конфликте между Израилем и Палестиной, с чем скорее всего и будет связано предложение Лаврова.