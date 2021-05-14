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Казанский стрелок оказался «хорошистом» и занимался волонтерской работой в колледже

  /   Обновлено: 14 мая 2021 13:05
Происшествия
Казанский стрелок оказался «хорошистом» и занимался волонтерской работой в колледже
Global Look Press  /  vk.com / region_kazan116

Казань, 14 мая. Ильназ Галявиев, устроивший массовый расстрел в гимназии №175, учился на 4 и 5, а также занимался волонтерской работой в колледже, заявил ректор учебного заведения.

Обвиняемый учился в Татарском институте содействия бизнеса (ТИСБИ). По словам руководителя вуза, за последние полгода с юношей «что-то случилось». Кроме того, староста группы, в которой учился казанский стрелок, рассказал, что обвиняемый предлагал одногруппнику «вступить в секту».

Следственный комитет занимается расследованием гибели еще одного студента, который незадолго до трагедии в Казани утверждал, что является «богом», сообщал ФАН. Мать студента заявила, что ведомство взяло на контроль уголовное дело.

казань стрелок колледж
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