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Глава Минздрава РФ рассказал о состоянии пострадавших в Казани детей

Происшествия
Глава Минздрава РФ рассказал о состоянии пострадавших в Казани детей
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 14 мая. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших в результате вооруженного нападения на казанскую гимназию №175.

Трех раненых школьников, транспортированных из Казани в Москву, прооперировали. Двое из них по-прежнему находятся в состоянии крайней степени тяжести, сказал Мурашко. Еще одного юного пациента после оперативного вмешательства подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но его жизни ничего не угрожает.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Г. пришел в школу с дробовиком и открыл огонь. От полученных травм скончались семеро детей и двое учителей. Более 20 человек были госпитализированы. Стрелка задержали спустя восемь минут после нападения, он заявил, что считает себя «богом» и «ненавидит всех людей». По данным ФАН, он произвел не менее 17 выстрелов.

стрельба казань мурашко
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