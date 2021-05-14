Песков: Пашинян не просил у Путина помощи в ситуации на границе с Азербайджаном

Москва, 14 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился подробностями недавней беседы российского лидера Владимира Путина и и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Официальный представитель Кремля заявил, что Пашинян во время телефонных переговоров с Путиным не просил помощи в связи с конфликтом на границе с Азербайджаном. Стороны подробно обсудили ситуацию вокруг Карабаха.

Кроме того, Путин заявил о необходимости неукоснительного соблюдения трехстороннего заявления, которое было подписано лидерами Армении, Азербайджана и России 10 ноября 2020 года.

Во время переговоров затрагивались также вопросы восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.