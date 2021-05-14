В США треснул мост, соединяющий два штата

Нэшвилл, 14 мая. Полиция перекрыла мост через реку Миссисипи на оживленной магистрали I-40, соединяющей восточное и западное побережья США из-за трещины, в одной из несущих балок моста, обнаруженной в ходе проведения плановой проверки.

Трехкилометровый мост Хернандо де Сото, построенный в 1973 году, соединяет штаты Теннесси и Арканзас и находится на загруженном участке автомагистрали: ежедневно по нему проезжало более 35 тысяч автомобилей. Более трети из них занимаются коммерческими перевозками.

«Мемфис действительно является нервным центром этой страны с точки зрения цепочек поставок», — говорит президент местной логистической компании Уильям Данавант.

Безусловно, закрытие моста создаст определенные препятствия для поставок, осуществляемых между штатами: помимо перекрытия движения по мосту было остановлено судоходство по реке Миссисипи, являющейся важной транспортной артерией США.

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В настоящее время инженеры проводят дополнительное обследование конструкций моста для принятия дальнейших решений о ремонте.

«Мы надеемся, что сможем найти решение, которое позволит нам частично возобновить движение», — заявил в ходе пресс-конференции главный инженер Департамента транспорта штата Теннесси Пол Деггес.

Состояние инфраструктуры в США уже долгие годы вызывает озабоченность среди мэров американских городов. Несмотря на это, политики не могут прийти к единому мнению о ремонте дорог, мостов, водопроводов, аэропортов, школ и многих других критически важных объектов. Многочисленные планы по модернизации инфраструктуры остаются на бумаге из-за отсутствия финансирования. Так не был выполнен инфраструктурный план, предложенный администрацией Дональда Трампа, требовавшей для этих целей триллион долларов. Точно так же сейчас буксует план Джо Байдена, предусматривающий выделение уже четырех триллионов. И пока политики спорят о деньгах, страна постепенно рассыпается на части.