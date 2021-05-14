Женщина воткнула нож по самую рукоятку в задний проход любимому мужчине в ЯНАО

Новый Уренгой, 14 мая. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении женщины, которая жестоко изрезала своего возлюбленного. Как стало известно ФАН, ее сожитель не сразу понял, что та в пылу гнева вогнала ему по самую рукоятку нож в анальное отверстие.

Чрезвычайное происшествие случилось 10 апреля в городе Новый Уренгой. В дежурную часть полиции города позвонил мужчина. Он сообщил, что его сосед истекает кровью от полученных ножевых ранений, которые, предположительно, нанесла ему любимая женщина.

На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа и бригада медиков. В подъезде врачи осмотрели пострадавшего и госпитализировали его в местную больницу. У него были диагностированы множественные ножевые ранения различных частей тела. Как минимум три из них были проникающими повреждениями брюшной полости.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия». В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Елена Демьянова.

Источник в местной полиции рассказал ФАН, что пара поссорилась из-за денег.

«Между сожителями были разногласия в распределении бюджетных средств, которые пара совместно зарабатывала, — рассказал источник. — Женщина, которая работает в известном банке, была против, чтобы ее любовник помогал своим родителям материально. Хотя мужчина, как и его дама сердца, неплохо зарабатывал».

В тот вечер пара пошла в гости к знакомым на вечеринку с обильным употреблением спиртных напитков. В какой-то момент они в очередной раз поругались и решили возвращаться домой. По приходу в жилище женщина закатила очередной скандал и взяла на кухне в руки нож для разделки мяса.

«Она стала орать на сожителя. Тот повернулся к ней задом, надеясь тем самым погасить скандал. Однако он не мог предположить, чем такой поворот обернется для его здоровья. Женщина накинулась на него с ножом», — дополнил источник.

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Сначала женщина разбила вдребезги его телефон. Потом стала наносить удары холодным оружием по всем частям тела. Потерпевший выскочил в подъезд и позвонил соседу.

«Мужчина открыл дверь и увидел окровавленного приятеля. Из-за того, что тот мог испортить коврик в прихожей, тот не пустил его в квартиру. Раненый попросил у него стул, чтобы дождаться приезда скорой помощи. Сосед выполнил его просьбу и вынес стул в подъезд. Практически теряющий сознание от потери крови пострадавший присел и прикрыл глаза», — разъяснил источник.

В этот момент жертва женского гнева почувствовал жжение в заднем проходе. Он попросил соседа посмотреть, из-за чего возникает нестерпимая боль. Сосед приспустил штаны товарищу и увидел поразившую его картину.

«Из прямой кишки пострадавшего виднелась рукоятка ножа и текла кровь. Раненный попросил не вытаскивать из раны холодное оружие до приезда медиков. Врачи изъяли нож из поврежденного тела уже в больнице», — резюмировал источник.

Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в совершении преступления. Ее любимый мужчина простил ей разбитый сотовый телефон, но не ранение.

Если вина обвиняемой будет доказана в суде, то ей грозит до десяти лет лишения свободы.