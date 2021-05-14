В барнаульский зоопарк привезут зебру из Красноярска

Барнаул, 14 мая. В зоопарке Барнаула «Лесная сказка» на следующей неделе появится новый питомец — зебра.

Как рассказал директор учреждения Сергей Писарев, решается вопрос, кто отправится забирать нового питомца. Новичку всего два года, он родился в красноярском зоопарке. Именно там лучше всего размножаются эти животные.

Пока посетители «Лесной сказки» ждут, чтобы увидеть нового постояльца, на территории зоопарка уже появилась табличка «Здесь будет жить зебра». Рядом с ней установили забавную фигурку полосатого зверя.

В середине июня для нового жителя сделают праздник зебры. Всех желающих просят приносить на выставку экспонаты: открытки, значки, фарфоровые фигурки и т.п. Их наградят бесплатным посещением зоопарка.

В зоопарке Барнаула «Лесная сказка» в апреле появился на свет новорожденный муфлон, сообщал ФАН. Симпатичный зверек неплохо держится на ногах и выходит на улицу погулять.