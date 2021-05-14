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Песков заявил о постоянном взаимодействии Москвы и Нью-Дели по коронавирусу

  /   Обновлено: 14 мая 2021 13:08
Общество
Песков заявил о постоянном взаимодействии Москвы и Нью-Дели по коронавирусу
Global Look Press  /  Naveen Sharma/Keystone Press Agency

Москва, 14 мая. Москва и Нью-Дели находятся в постоянном контакте из-за вспышки коронавирусной инфекции в Индии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В сложившейся ситуации многие государства оказывают посильную помощь Индии, в числе этих стран находится и Россия. Официальный представитель Кремля выразил надежду на то, что эта помощь поможет в борьбе с той «яростной вспышкой, которую переживают индийские партнеры».

«И российские, и индийские стороны в силу особых союзнических отношений находятся в постоянном контакте», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что из-за ситуации с коронавирусом в Индии может пострадать мировая промышленность. Дело в том, что Индии принадлежат многие морские торговые экипажи.

москва песков нью-дели
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