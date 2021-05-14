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Автоэксперт Холодов рассказал, к чему нужно готовиться водителям России

Общество
Автоэксперт Холодов рассказал, к чему нужно готовиться водителям России
ПолитРоссия  / 

Член Общественной палаты РФ Александр Холодов в интервью ФАН оценил ситуацию, которая сложилась на дорогах страны из-за неисправных машин. По его словам, количество ДТП увеличилось не из-за того, что автомобили стали хуже.

Во время пандемии коронавируса на российских автодорогах стало больше неисправных машин, заявляют аналитики. В этот период водители стали экономить на обслуживании своих транспортных средств. По данным компании Gruzdev Analyze, 39% автолюбителей, опрошенных в марте этого года, заявили о готовности до последнего откладывать поездку в сервис. Чаще всего россияне экономят на тюнинге и аксессуарах (65% опрошенных), на втором месте — колеса и диски (35%), на третьем месте — кузовные проблемы (28%).

По словам владельца маркетплейса «Автодок» Владислава Соловьева, такая тенденция крайне опасна. Выбирая более дешевые детали, водители подвергают опасности не только себя, но и окружающих. Эксперт автомобильного бизнеса Александр Груздев подтвердил, что, выбирая между едой, одеждой и автомобилем, люди часто откладывают ремонт машины до лучших времен.

Статистика ГИБДД свидетельствует о росте числа аварий, которые произошли из-за технических неисправностей автомобиля. За I квартал 2021 года на дорогах страны из-за эксплуатации неисправных ТС погибли 226 человек. Это на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты пришли к выводу, что единственный выход из сложившейся ситуации — повышение эффективности работы системы техосмотра. Вместо усложнения процедуры нужно сократить количество пунктов и сделать ее максимально доступной.

Эксперт Холодов рассказал, к чему нужно готовиться автомобилистам России
pxhere.com  / 

Вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал ситуацию на дорогах России. По его словам, не совсем корректно сравнивать данные о количестве ДТП за нынешний и прошлый год. В 2020-м из-за пандемии коронавируса многие россияне сидели дома, поэтому и количество аварий было меньше.

«Я считаю, что в данном случае статистика немножко привирает, поскольку сравниваются данные о количестве ДТП с аналогичным периодом прошлого года. А аналогичный период — пандемия, когда все дома сидели. Есть незначительный рост — где-то 1%. Но это обусловлено снижением гарантийным мер, а не тем, что автомобили стали хуже. Сейчас идет реформа техосмотра. Машину необходимо фотографировать, поэтому автомобиль как минимум, чтобы сделать фото, уже попадает на станцию диагностики. Я думаю, что гайки постепенно будут затягивать, а автомобилистам необходимо к этому готовиться», — сказал Александр Холодов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что следователи отказали в прекращении дела против пранкера Эдварда Била

дтп автомобили водители
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