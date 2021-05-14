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Общество
З приложения, которые должны быть у каждого родителя на смартфоне
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З приложения, которые должны быть у каждого родителя на смартфоне

Общество
З приложения, которые должны быть у каждого родителя на смартфоне
pixabay.com  / 

Сегодня наши дети начинают держать в руках смартфоны чуть ли не с рождения. Оно и ясно — технологии давно стали частью повседневной реальности любого из нас. Тем лучше использовать имеющиеся возможности во благо, например, позволяя мамам и папам быть в курсе виртуальной активности ребенка.

Где мои дети

Сервис, максимально заточенный под безопасность детей. С его помощью родители могут следить за местоположением малыша, а также подключаться к динамику его телефона и слышать, что происходит вокруг. А чтобы ребенок не остался без связи, приложение будет удаленно следить за уровнем заряда батареи в его устройстве и напоминать ставить телефон на зарядку. Еще один бонус для беспокойных родителей: чтобы точно дозвониться до сына или дочки, просто отправьте ему громкий сигнал вызова.

Совместимость: Android, iOS, GPS-часы

Стоимость: есть бесплатные опции и несколько вариантов подписок (от 169 до 1490 рублей)

З приложения, которые должны быть у каждого родителя на смартфоне
pixabay.com  / 

Google Family Link

Кто, как не Google, знает, на каких сайтах сидит ваш ребенок. Приложение покажет родителю, сколько часов чадо проводит в смартфоне, какие приложения скачивает и даже что собирается купить в Google Play. Пользуясь сервисом, можно удаленно запретить загрузку подозрительного контента, поставить лимит на использование интернета или вообще заблокировать детский смартфон на ночь. Кстати, Family Link самостоятельно запрещает пользователям младше 13 лет доступ к сервисам YouTube, взамен предлагая скачать полезные приложения, которые одобрили педагоги.

Совместимость: Android, iOS

Стоимость: бесплатно

З приложения, которые должны быть у каждого родителя на смартфоне
pixabay.com  / 

Kaspersky SafeKids

Один из лучших сервисов для родительского контроля по версии Роскачества. Даже в его бесплатной версии достаточно полезных инструментов: блокировка опасного контента, контроль использования ребенком приложений, ограничение времени использования смартфоном. Платные инструменты прибавляют к этому возможность следить за зарядом батареи, мониторить активность в социальных сетях, просматривать историю запросов и даже составлять расписание, по которому дитя будет пользоваться любимым смартфоном. Ну а главная фишка Kaspersky Safe Kids в том, что сервис дает пользователям профессиональные рекомендации от практикующих психологов, которые участвовали в его разработке.

Совместимость: Android, iOS

Стоимость: есть бесплатные опции и премиум‑вариант (900 рублей в год)

смартфоны родительский контроль безопасность детей
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