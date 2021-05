Турецкая компания прекратила поставки электроэнергии в Ливан за долги

Бейрут, 14 мая. Турция объявила о прекращении поставок электроэнергии в Ливан из-за крупной задолженности и юридического давления. 370 мегаватт (МВт) энергии ежесуточно вырабатывались двумя плавучими электростанциями турецкой фирмы Karadeniz Holding.

Текущая задолженность преодолела планку в 100 миллионов долларов. В Karadeniz Holding заявили, что компания неоднократно предпринимала безуспешные попытки вступить в диалог с ливанским руководством.

Выработка энергии прекратилась 14 мая в 08:00. Теперь подачи электричества ограничатся еще больше, и длительность веерных отключений возрастет. При этом уже к настоящему моменту электропитание поступает в нестратегические объекты всего по несколько часов в день, что заставило население перейти к мобильным генераторам или обходиться без электричества вовсе.

После отключения турецких электростанций Ливан стал получать менее 1000 МВт в сутки, хотя его потребности находятся на уровне свыше 3000 МВт.

Ранее финансовый прокурор Ливана распорядился арестовать турецкие суда, что не допускает их вывода из территориальных вод страны. Поводом к этому шагу стали обвинения в коррупции при исполнении контракта, причем прозвучали они в ливанских же СМИ.

A Turkish company that provides electricity to Lebanon from two power barges says it has shut down its operations over delayed payments. The move is expected to increase outages in the crisis-hit Mediterranean country. https://t.co/az2VNQKfu3