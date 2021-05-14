Турецкая компания прекратила поставки электроэнергии в Ливан за долги

Бейрут, 14 мая. Турция объявила о прекращении поставок электроэнергии в Ливан из-за крупной задолженности и юридического давления. 370 мегаватт (МВт) энергии ежесуточно вырабатывались двумя плавучими электростанциями турецкой фирмы Karadeniz Holding.

«В течение 18 месяцев мы были чрезвычайно гибки с государством, постоянно поставляя электроэнергию без предварительной оплаты или плана оплаты, потому что страна переживает очень трудные времена. Однако ни одна компания не может работать в среде с таким прямым и неоправданным риском», — гласит официальное сообщение компании.

Текущая задолженность преодолела планку в 100 миллионов долларов. В Karadeniz Holding заявили, что компания неоднократно предпринимала безуспешные попытки вступить в диалог с ливанским руководством.

Выработка энергии прекратилась 14 мая в 08:00. Теперь подачи электричества ограничатся еще больше, и длительность веерных отключений возрастет. При этом уже к настоящему моменту электропитание поступает в нестратегические объекты всего по несколько часов в день, что заставило население перейти к мобильным генераторам или обходиться без электричества вовсе.

После отключения турецких электростанций Ливан стал получать менее 1000 МВт в сутки, хотя его потребности находятся на уровне свыше 3000 МВт.

Неблагоприятная среда для бизнеса

Ранее финансовый прокурор Ливана распорядился арестовать турецкие суда, что не допускает их вывода из территориальных вод страны. Поводом к этому шагу стали обвинения в коррупции при исполнении контракта, причем прозвучали они в ливанских же СМИ.

A Turkish company that provides electricity to Lebanon from two power barges says it has shut down its operations over delayed payments. The move is expected to increase outages in the crisis-hit Mediterranean country. https://t.co/az2VNQKfu3 — The Associated Press (@AP) May 14, 2021

Суд постановил прекратить и без того фактически отсутствующие выплаты. Если в ходе проверок обвинения получат подтверждение, то Karadenz Holding будет оштрафована на 25 миллионов долларов.

Вменяемые преступления были отвергнуты турецкой стороной. Кроме того, было объявлено, что Ливану следует прекратить разбирательства, а также разработать план погашения задолженности. На негативный случай компания оставила за собой право прекратить поставки электроэнергии. Очевидно, что Бейрут пренебрег данным предупреждением.

Turkish Firm Warns Lebanon It May Cut Floating Power Plants https://t.co/lw5UJzR77I — LNG Global (@lngglobal) May 9, 2021

В настоящий момент Ливан испытывает тяжелейший экономический кризис. Местный фунт потерял 85% стоимости с конца 2019 года, большая часть населения находится за чертой бедности, зарплаты падают, а стоимость товаров постоянно растет. Согласно официальной статистике, только в 2020 году потребительские цены выросли почти в полтора раза. По данным Международного валютного фонда (МВФ), ВВП республики в 2020 году снизился на 25%.